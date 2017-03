Lausanne und Genf – die Romands mit dem Rücken zur Wand

Die NLA-Playoffs sind noch keine Woche alt und schon droht 2 Mannschaften das frühestmögliche Saisonende. Dass ausgerechnet die beiden Klubs aus der Romandie vor dem Aus stehen, hätte nicht sein müssen.

Düster sieht sie aus, die Bilanz der beiden Westschweizer Teams in den bisherigen Playoffs. 6 Spiele, 0 Siege. Der Qualifikationsvierte Lausanne und Genf, der Sechste der Regular Season, stehen vor dem vorzeitigen Playoff-Aus. Ein Fiasko, dessen Ursprung möglicherweise bereits im 1. Playoff-Spieltag liegt.

Spiel 1, Lausanne - Davos

Die Romands spielen Davos im 1. Drittel an die Wand und führen mit 3:0

Lausanne kann das Niveau nicht halten, gleichzeitig wird Davos stärker

Die Bündner schaffen die verrückte Wende, gewinnen 5:3 und holen das Break

Trabers verhängnisvoller Fehlschuss in der Overtime

Spiel 1, Zug - Genf

Servette führt in Zug bis 7 Sekunden vor Schluss mit 2:1, dann gleicht Zugs Raphael Diaz aus

In der Overtime hat Genfs Tim Traber das leere Tor vor sich, trifft aber nur die Latte

Nicht Genf, sondern Zug holt in der Verlängerung den ersten Sieg

Serie bereits im 1. Spiel verloren?

«Wir waren das bessere Team heute. In den Playoffs entscheiden Millimeter über Sieg oder Niederlage. Das wird ganz sicher eine lange Serie», sagte Genf-Coach Chris McSorley nach der ersten Niederlage.

Es scheint, als hätte der Kanadier mit seiner Aussage nur bedingt recht gehabt. Zwar verkauften die «Grenats» ihre Haut in Spiel 1 tatsächlich teuer. Das verpasste Break aber liess die Genfer gebrochen zurück. Der spielerische Widerstand in Spiel 2 und 3 hielt sich in Grenzen, Zug war klar überlegen.

Lausanne verspielt 3:0-Führung in Spiel 1

Immer dran, aber doch nie ganz

Obschon die Bilanz von Lausanne nach 3 Spielen mit jener von Genf identisch ist, waren die bisherigen Spiele des LHC immer umkämpft. Ausser in Spiel 1 als man zwischenzeitlich 3:0 führte und Davos dominierte, musste das Team von Dan Ratushny aber stets mit der Rolle des Jägers vorliebnehmen.

In vielen Situationen fehlte nicht viel, nur um am Ende doch mit leeren Händen dazustehen. Das kostet Kraft, physische aber vor allem auch mentale. Bekanntlich ist in den Playoffs alles möglich, auch eine Wende in 7 Spielen. Das betonte nicht zuletzt auch Ratushny selbst. Dennoch sind gewisse Zweifel angebracht, ob Lausanne gegen dieses Davos den Turnaround noch herbeiführen kann.

Schaffen Lausanne und/oder Genf noch den Turnaround in ihren Serien und qualifizieren sich für den Playoff-Halbfinal?

Optionen Ja, McSorley coacht Genf noch zum 4:3 in der Serie gegen Zug. Ja, Lausanne gewinnt 4 Spiele in Serie und eliminiert den HC Davos. Allez les Romands. Beide Westschweizer Klubs erreichen noch den Halbfinal. Sowohl für Lausanne als auch für Genf bedeuten die Viertelfinals Endstation.

