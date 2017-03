Lugano schlägt zurück

Der HC Lugano hat die Viertelfinal-Serie gegen den ZSC ausgeglichen. Und: Der HC Davos hat das Break bestätigt (2:1-Heimsieg gegen Lausanne).

Lugano - ZSC 4:3 (Stand: 1:1)

Die Entscheidung in einer packenden Partie in der Resega fiel im Schlussdrittel. Zunächst traf Luca Fazzini (45.), dann lenkte Raffaele Sannitz (53.) im Powerplay einen Schuss des Shooting-Stars ab. Der ZSC verkürzte noch mittels David Rundblad (55.). Die hektischen Schlussminuten änderten nichts mehr. Die Zürcher dürften sich über die verpassten Chancen vorwiegend in den ersten zwei Dritteln ärgern. Der Sieg der Tessiner war jedoch nicht gestohlen.

Davos - Lausanne 2:1 (Stand: 2:0)

Davos feierte einen verdienten 2:1-Heimsieg gegen ein offensiv harmloses Lausanne. Den Unterschied zugunsten des HCD machten die beiden Wieser-Brüder. Dino Wieser (5.) bezwang Goalie Cristobal Huet mit einem verdeckten und platzierten Schuss. Marc Wieser (34.) war nach einem Abpraller zur Stelle. Die Gäste erwachten zu spät. Philippe Schelling (45.) bezwang Gilles Senn mit einem gekonnten Ablenker. Der HCD-Goalie war ansonsten aber kaum geprüft.

Das Resultat fiel angesichts des Spielverlaufs viel zu knapp aus. Die Bündner vergaben zahlreiche Chancen. Stellvertretend ist Enzo Corvi zu nennen. Der Matchwinner der Auftaktpartie traf im Mitteldrittel zuerst das Tor nicht und scheiterte dann mit seinem Penalty an Huet.