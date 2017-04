Martin Gerber hört auf

Der frühere Schweizer Nationalgoalie Martin Gerber beendet gemäss dem Onlineportal «Watson» im Alter von 42 Jahren seine Karriere.



Seine letzte Partie bestritt Martin Gerber am 4. März dieses Jahres, als er mit Kloten in der Klassierungsrunde gegen Freiburg 0:5 verlor. In der abgelaufenen NLA-Saison kam Gerber in 30 Qualifikationsspielen auf eine solide Abwehrquote von 91 Prozent.

Erfolge in der Nati ...

Für die Schweizer Nati war Gerber jahrelang ein wichtiger Rückhalt. Er bestritt 143 Länderspiele, darunter 9 WM-Teilnahmen sowie die Olympischen Spielen von 2002 und 2006. Neben WM-Silber 2013 zählt sein Shutout in der Olympia-Vorrunde 2006 gegen das in Bestbesetzung angetretene Kanada zu Gerbers Karriere-Highlights.

... und auf Klubebene

Gerber wurde unter anderem 2006 Stanley-Cup-Sieger mit Carolina und 2002 mit Färjestad schwedischer Meister. Er hat die letzten vier Saisons für den EHC Kloten das Tor gehütet. Der Emmentaler war mit Kloten 2014 Playoff-Finalist und führte die Zürcher Unterländer Anfang Februar zum Cup-Triumph gegen Genf-Servette.