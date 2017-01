NLA-New: Zugs Schlumpf wird gesperrt

Dominik Schlumpf vom EV Zug wird von der Nationalliga wegen eines Checks gegen den Kopf für 3 Spiele aus dem Verkehr gezogen.

Dominik Schlumpf hatte am 14. Januar im Spiel gegen Lugano (4:0) Julian Walker gegen den Kopf gecheckt. Der EVZ-Verteidiger wurde nun für 3 Spiele gesperrt und zudem mit 2920 Franken gebüsst. Zug trifft am Samstag zuhause auf Bern und am Sonntag auswärts auf Davos.