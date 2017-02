NLA-News: Ambri holt Assistenzcoach Cameron

Ab der nächsten Saison wird Connor Cameron zum Coachingstaff des HC Ambri-Piotta gehören.

Connor Cameron wirkte schon in dieser Saison als Assistent von Gordie Dwyer. Bei Medvescak Zagreb bildeten die beiden in der KHL ein Gespann. Vor knapp 3 Wochen löste dann Dwyer bei Ambri Hans Kossmann als Headcoach ab. Im Sommer wird nun Cameron seinem kanadischen Landsmann in die Leventina folgen. Er wird den Russen Dimitri Tsygurow als Assistenten ablösen. Dieser war erst Ende Oktober vom Nachwuchsverantwortlichen zum Co-Coach der 1. Mannschaft befördert worden.