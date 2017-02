NLA-News: Back-up-Keeper für den SCB

Der SC Bern hat sich im Hinblick auf die Playoffs mit Keeper Michael Garnett verstärkt. Und: Von den GCK Lions stösst Center Dominik Diem zum EHC Biel.

Der SC Bern hat per sofort den Kanadier Michael Garnett von Medvescak Zagreb engagiert. Der 34-Jährige, der bei den Bernern die Rolle des Ersatztorhüters ausfüllen wird, kommt mit der Erfahrung von 401 KHL-Spielen. Garnett wird am Mittwoch erstmals mit dem SCB trainieren.

GCK Lions Center Dominik Diem wechselt für 2 Jahre zu Biel. Für die ZSC Lions bestritt der 20-Jährige bislang 15 Partien in der höchsten Schweizer Liga. Biels Sportchef Martin Steinegger meinte über Diem: «Er ist überdurchschnittlich spielintelligent mit einer guten Übersicht.» Der Neuzugang besitze alle Fähigkeiten, um in der Zukunft ein dominierender Center in der NLA zu werden.