NLA-News: Biel verpflichtet schwedischen Assistenztrainer

Anders Olsson bildet in der kommenden Saison zusammen mit Headcoach Mike McNamara das Trainergespann beim EHC Biel.

Der Schwede Anders Olsson (41) arbeitete zuletzt während zwei Saisons als Headcoach der Elite-A-Junioren beim HC Davos. Zuvor wirkte Olsson bei HV71 in seiner Heimat sowie den Adlern Mannheim. Er unterzeichnete in Biel einen Vertrag über zwei Jahre und tritt die Nachfolge von Dino Stecher an, dessen Vertrag nach der Trennung von Kevin Schläpfer aufgelöst wurde.