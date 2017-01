NLA-News: Cédric Hächler wechselt zu Biel

Die ZSC Lions lösen den Vertrag mit Hächler per sofort auf. Der 23-Jährige schliesst sich dem EHC Biel an. Auch die SCL Tigers und Genf verkünden Neuzugänge.

Der 23-jährige Verteidiger Cédric Hächler verlässt die ZSC Lions per sofort und stösst zum Ligakonkurrenten EHC Biel. In den 11 Partien, die er in der laufenden Spielzeit für die Lions absolvierte, konnte sich Hächler 2 Assists gutschreiben lassen. 27 Mal lief Hächler für die GCK Lions in der NLB auf.