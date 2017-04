NLA-News: Davos verpflichtet schwedischen Nationalspieler

Der HC Davos verpflichtet für eine Saison den schwedischen Nationalspieler Magnus Nygren. Und: Jarrko Immonen wird fürs 4. Finalspiel gesperrt, Genf-Servette konkretisiert seine Trainersuche.

Die Davoser engagieren Magnus Nygren von Färjestad, wo er in den letzten zwei Saisons Captain und produktivster Verteidiger der SHL war. In der letzten Saison erreichte er in der schwedischen Liga in 56 Spielen 36 Punkte (13 Tore). Für Schweden absolvierte Nygren bislang 31 Länderspiele und kam dabei auf vier Tore.

Zug verkürzt gegen den SCB

Jarkko Immonen wird wegen seines Checks von hinten gegen David Jobin in der 10. Minute des dritten Playoff-Finalspiels gegen den SC Bern für eine Partie gesperrt. Der Zuger Center verpasst nicht nur das vierte Finalspiel vom kommenden Donnerstag, sondern kassiert zudem eine Geldstrafe von 1‘230 Franken.

Genf-Servette unterbreitet laut Le Matin dem Kanadier Willie Desjardins eine Vertragsofferte als neuen Trainer. Der 60-Jährige war in den letzten drei Jahren in der NHL Headcoach bei den Vancouver Canucks, für das die Schweizer Luca Sbisa und Sven Bärtschi spielen. Beim zweitschlechtesten NHL-Team der abgelaufenen Saison wurde Desjardins vor wenigen Tagen entlassen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 11.04.2017 20:10 Uhr