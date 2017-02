NLA-News: Erstrundendraft für die Tigers

Die SCL Tigers verstärken sich per sofort mit dem amerikanischen Verteidiger Matt Lashoff. Der 30-Jährige spielte in der NLA auch schon für die ZSC Lions.

Matt Lashoff war 2005 ein Erstrunden-Draft der Boston Bruins und absolvierte insgesamt 74 Spiele in der NHL. Seit 2011 agierte der 30-Jährige jedoch nur noch in der AHL, der DEL, der osteuropäischen KHL sowie in Schweden. Die Saison 2012/13 absolvierte er bei den ZSC Lions (49 Spiele/1 Tor). Lashoff wird in den nächsten Tagen im Emmental erwartet und dürfte nach der Nationalmannschaftspause am 14. Februar in Freiburg erstmals zum Einsatz kommen.