NLA-News: Gottérons Rivera gesperrt

Wegen eines Checks gegen den Kopf ist Christopher Rivera für das nächste Playout-Spiel gegen Ambri gesperrt worden.

Rivera checkt Gautschi 0:31 min, vom 29.3.2017

Im Spiel von Dienstagabend zwischen Ambri-Piotta und Freiburg (7:1) checkte Christopher Rivera in der 41. Minute seinen Gegenspieler Marc Gautschi gegen den Kopf. Gautschi konnte danach nicht mehr weiterspielen und dürfte auch am Donnerstag im fünften Spiel fehlen. Rivera wird mit einer Geldstrafe (1230 Franken) und einer Spielsperre gebüsst. In der Playout-Serie steht es 3:1 für Freiburg.