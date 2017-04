NLA-News: Lindgren muss unters Messer

Perttu Lindgren vom HC Davos wird sich einer Hüftoperation unterziehen müssen. Schon während der Playoffs war seine Verletzung publik geworden.

Perttu Lindgren hatte die Playoffs beim ausgeschiedenen Halbfinalisten Davos mit entsprechenden Beschwerden bestritten. In der abgelaufenen Saison realisierte der Finne 20 Tore und 28 Assists in 56 NLA-Saisonspielen. Im Halbfinal gegen Zug sorgte er mit zwei Tor-Doubletten in den Spielen 3 und 4 für das Comeback des HCD.