NLA-News: McNamara bleibt Biel erhalten

Der EHC teilt mit, dass Mike McNamara auch in der kommenden Saison Headcoach der Seeländer sein wird.

Mike McNamara bleibt auch in der kommenden Saison Headcoach des EHC Biel. Der 67-Jährige trat im November 2016 die Nachfolge von Kevin Schläpfer an und führte die Seeländer in die Playoffs. McNamara hat einen Vertrag für eine Saison unterzeichnet. Wer den Posten des Assistent Coach bekleidet, ist noch offen.