NLA-News: Neuer Kanadier für Genf-Servette

Genf verstärkt sich mit dem kanadischen Stürmer Francis Paré. Der 29-Jährige wechselt von der KHL zu den Romands. Auch Biel und die SCL Tigers verkünden Neuzugänge.

Neuer Stürmer für Genf-Servette. Vom KHL-Verein Medvescak Zagreb stösst der Kanadier Francis Paré zu den Romands. In der russischen Liga war der 29-Jährige mit 10 Toren und 26 Assists in 51 Spielen der beste Skorer seines Teams. In der Altjahrswoche gewann Paré mit dem Team Canada den Spengler Cup.

Der 23-jährige Verteidiger Cédric Hächler verlässt die ZSC Lions per sofort und stösst zum Ligakonkurrenten EHC Biel. In den 11 Partien, die er in der laufenden Spielzeit für die Lions absolvierte, konnte sich Hächler 2 Assists gutschreiben lassen. 27 Mal lief Hächler für die GCK Lions in der NLB auf.

Anthony Huguenin wechselt innerhalb der NLA von Biel nach Langnau. Der bis Ende Saison laufende Vertrag mit dem EHC Biel wurde aufgelöst.

Der SC Bern verlängert den Vertrag mit Gian-Andrea Randegger um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2017/18. In bisher 90 Einsätzen für den amtierenden Meister erzielte Randegger 4 Treffer und steuerte weitere 4 Assists bei.