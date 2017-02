NLA-News: Ryan Shannon beendet seine Karriere

Ryan Shannon von den ZSC Lions wird zum Meisterschaftsende vom Profilager ins Trainerbusiness wechseln. Zudem in den News: Ab nächster Saison gehört Connor Cameron dem Coachingstaff des HC Ambri-Piotta an.

Ryan Shannon will künftig als Eishockey-Trainer an einer High-School im US-Bundesstaat Connecticut tätig sein. «Da diese Position erfahrungsgemäss nur alle 15 bis 20 Jahre frei wird, konnte ich das Angebot nicht ablehnen», so der 33-Jährige, der seine Arbeit im Herbst aufnehmen wird. Bis dahin will er sich komplett auf die restliche Saison mit dem ZSC konzentrieren. Der 318-fache NHL-Spieler war vor 5 Jahren nach Zürich gekommen. 2014 feierte der Center mit den Lions den Schweizer Meistertitel, 2016 gewann er den Cup.

Connor Cameron wirkte schon in dieser Saison als Assistent von Gordie Dwyer. Bei Medvescak Zagreb bildeten die beiden in der KHL ein Gespann. Vor knapp 3 Wochen löste Dwyer bei Ambri Hans Kossmann als Headcoach ab. Im Sommer wird nun Cameron seinem kanadischen Landsmann in die Leventina folgen. Er wird Dimitri Tsygurow als Assistenten ablösen. Dieser war erst Ende Oktober vom Nachwuchschef zum Co-Coach der 1. Mannschaft befördert worden.