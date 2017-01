NLA-News: Schremp verlässt die Tigers

Rob Schremp steht den SCL Tigers ab sofort nicht mehr zur Verfügung.

Eigentlich hätte Rob Schremp in Langnau noch einen bis Ende Saison laufenden Vertrag gehabt. Dieser wurde nun aber ohne Angabe von Gründen aufgelöst. Der 30-jährige amerikanische Stürmer machte in dieser Saison 33 Spiele für die Emmentaler und erzielte dabei 27 Skorerpunkte (10 Tore/17 Assists). Der frühere Zuger war nach einem Abstecher in die AHL 2016 in die Schweiz zurückgekehrt. Seit 2006 stand der Wandervogel Schremp bei 14 Teams unter Vertrag.