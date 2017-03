NLA-News: Sperren für Genfs Vukovic und Zugs Grossmann

Daniel Vukovic von Genf-Servette und Robin Grossmann vom EV Zug erhielten für ihre Vergehen am Dienstagabend in den Playoff-Viertelfinals der NLA jeweils eine Spielsperre und eine Busse auferlegt.

Der Genfer Verteidiger Daniel Vukovic wurde für den Stockschlag in der 59. Minute gegen Sven Senteler gesperrt. Der Zuger Verteidiger Robin Grossmann muss für einen Check mit dem Knie gegen Romain Loeffel büssen. Beide hatten am Dienstag für die Fouls bereits eine Spieldauer-Disziplinarstrafe kassiert. Die Sperren sind für das dritte Spiel der Playoff-Viertelfinalserie Zug gegen Servette wirksam. Dieses findet am Donnerstag in Zug statt.