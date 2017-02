NLA-News: Thibaudeau zum SCB

Der SC Bern hat den Stürmer Nicolas Thibaudeau verpflichtet und mit Assistenztrainer Samuel Tilkanen den Vertrag verlängert.

Nicolas Thibaudeau wechselt bis zum Saisonende mit einer B-Lizenz vom NLB-Klub Visp zum SC Bern. Der 26-jährige Stürmer ist in Kanada geboren, wuchs aber mehrheitlich in der Schweiz auf, weshalb er auch die Schweizer Spiellizenz hat. Nach fünf Jahren NLA bei den Rapperswil-Jona Lakers spielte Thibaudeau eine Saison beim EV Zug und stand diese Saison beim EHC Visp unter Vertrag. In 47 Spielen für die Walliser erzielte er 25 Skorerpunkte (18 Tore / 7 Assists).

Assistenztrainer Samuel Tilkanen und der SC Bern verlängern den Vertrag bis Ende kommender Saison. Der 27-jährige Finne kam im letzten Sommer als zweiter Assistenzcoach zum SCB und ist auch als Videocoach tätig.