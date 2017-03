NLA-News: Vauclair bleibt 3 Spiele gesperrt

Der HC Lugano hat erfolglos gegen ein Verdikt der Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey rekurriert. Somit bleibt Julien Vauclair für 3 Spiele gesperrt.

Auf Geheiss der Tessiner wurde der Fall von Julien Vauclair zum Playoff-Auftakt am Samstag im Spiel ZSC Lions - HC Lugano (4:3) nochmals geprüft. Der 37-jährige Verteidiger hatte dabei Gegenspieler Inti Pestoni einen Check gegen den Kopf ausgeteilt.

Vauclairs Check gegen Pestoni

Das eingeschaltete Verbandssportgericht kam nun zum Schluss, dass Vauclairs Sperre bei 3 Partien bestehen bleibt. Zudem muss der Sünder eine Busse in der Höhe von 2920 Franken bezahlen. Ein Spiel hatte der Luganesi schon verpasst. Am Donnerstag geht die Viertelfinal-Serie, in der es 1:1 steht, in die 3. Runde. Vauclair darf erst nächsten Dienstag wieder mittun.