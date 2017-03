Scherwey sorgt für Paukenschlag nach 35 Sekunden

Der Meister mit Luft nach oben - Lugano im Hoch

Die Berner konnten im Viertelfinal gegen Biel nicht auf der ganzen Linie überzeugen. Die grosse Stärke des amtierenden Meisters liegt in der Defensive. Keeper Leonardo Genoni war bisher der grosse Rückhalt für die Hauptstädter.

Lugano hingegen scheint nach einer bescheidenen Qualifikation in den Playoffs aufzublühen. Nachdem die Tessiner die ZSC Lions in den Viertelfinals eliminieren konnten, wollen Fazzini und Co. hoch hinaus.