«Schoggihase liegt drin» – entspannte Berner vor dem 1. Matchpuck

Am Ostermontag kann sich der SC Bern zum 15. Mal den Pott holen. Im Vorfeld naschen die Mutzen im Osternest – weil's «gut fürs Gemüt» ist.

Mit einer zünftigen Portion NHL-Playoffs hat sich Berns Thomas Rüfenacht am Samstag in den Schlaf gewiegt: «Nach einem Spiel ist es immer schwierig, einzuschlafen. So konnte ich etwas runterfahren.»

Schabernack und Geschenke: Gelöste Stimmung im SCB-Training

Bei der Vorbereitung auf das 6. Duell mit dem EV Zug setzt der Stürmer ebenfalls auf unkonventionelle Methoden. Während das Gros des Teams aufs Eis geht, joggt Rüfenacht lieber eine Runde. Und meint gar: «Ein Schoggi-Hase liegt drin.»

Rückendeckung erhält er bei dieser kleinen Sünde vom Trainer persönlich. «Das ist eine schöne Tradition», meint der finnisch-stämmige Kari Jalonen und ergänzt mit einem Lächeln: «Die Schokolade ist für die Jungs gut fürs Gemüt.»

Nicht für alle Schokolade

Bei der Machtdemonstration vom Samstag hätten «alle Spieler ihr bestes Spiel in dieser Serie gezeigt», schwärmt Jalonen, fordert aber gleichzeitig – ganz der Perfektionist – noch mehr: «Am Montag müssen wir noch eine Schippe drauflegen.»

Nicht alle Mutzen sind der süssen Versuchung verfallen. Für Ramon Untersander kommt Schokolade nicht in Frage: «Wir verbrennen zwar einige Kalorien zurzeit, aber Schoggi wäre wohl nicht das richtige.»

Wer gewinnt Spiel 6 im Playoff-Final?

Optionen Bern holt mit einem Auswärtssieg den Meisterpokal Zug gleicht erneut aus und erzwingt den Showdown

