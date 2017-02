So sendet SRF während den Eishockey-Playoffs

Heute, 21:11 Uhr

An jedem Viertelfinal-Spieltag gibt es eine Partie am TV und eine im Web. Den Auftakt machen am Samstag Lausanne-Davos und ZSC Lions-Lugano.

Bild in Lightbox öffnen. Für die Eishockey-Playoff-Viertelfinals hat die SRG pro Spieltag jeweils zwei Live-Rechte. Diese werden unter den drei Unternehmens-Einheiten SRF, RTS und RSI abgesprochen. Dabei werden die Zuschauer-Interessen aller drei Landesteile berücksichtigt. SRF und die Deutschschweiz haben nicht immer die erste Wahl. Ein zweites Spiel im Livestream Neu haben die Unternehmens-Einheiten dieses Jahr die Möglichkeit, das zweite SRG-Spiel kommentiert in voller Länge im Web auszustrahlen. Dies erweitert das Angebot. Anspielzeit der beiden SRG-Spiele ist 20:15 Uhr. Die beiden anderen Viertelfinals beginnen um 19:45 Uhr. Eishockey-Playoffs auf den SRG-Kanälen

SRF zwei

www.srf.ch/sport RTS/RSI Samstag, 04.03.

Lausanne-Davos

ZSC Lions-Lugano

ZSC Lions-Lugano (RSI)

Dienstag, 07.03.

Biel-Bern

Genf-Zug Genf-Zug (RTS/RSI)

Donnerstag, 09.03.

Entscheid nach Runde 2

Entscheid nach Runde 2 Entscheid nach Runde 2

SRF