«Wand» Genoni hext Bern in die Halbfinals

Der SC Bern steht dank einem 4:1-Sieg über Biel als dritter Halbfinalist der Playoffs fest. Grossen Anteil am Sieg der «Mutzen» hat Keeper Leonardo Genoni.

Nach Zug und Davos steht auch der SC Bern in der Vorschlussrunde. Mit dem 4:1-Heimsieg im Derby gegen Biel stellten die Hauptstädter in der Serie auf 4:1. Im Mittelpunkt standen zwei grosse Schweizer Keeper.

Torwartduell: Vorteil Genoni

Nein, schlechter waren die Gäste aus Biel beileibe nicht. Die Seeländer spielten frech, diszipliniert und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Dass dennoch Gastgeber Bern das Eis als Sieger verliess, gründete primär auf zwei Gegebenheiten: Einerseits brachte Genoni die Bieler-Offensive mit mirakulösen Paraden zur Verzweiflung. Andererseits nutzten die Hauptstädter zwei individuelle Fehler zu Toren:

14. Minute, 1:0 : Die Scheibe hüpft Biel-Verteidiger Cedric Hächler unglücklich über den Stock. Simon Moser beweist viel Übersicht und bedient Topskorer Mark Arcobello, der eiskalt einschiebt.

: Die Scheibe hüpft Biel-Verteidiger Cedric Hächler unglücklich über den Stock. Simon Moser beweist viel Übersicht und bedient Topskorer Mark Arcobello, der eiskalt einschiebt. 35. Minute, 2:1: Nach einem Bully zieht Ramon Untersander direkt von der blauen Linie ab – Tor. Jonas Hiller, bis zu diesem Zeitpunkt ein sicherer Rückhalt, gibt dabei keine glückliche Figur ab.

Dazwischen sorgte Marco Pedretti für den temporären Ausgleich (17.): Er veredelte ein Zuspiel von Robbie Earl zum 1:1. Es blieb das einzige Mal, dass sich der starke Genoni bezwingen lassen musste. Ryan Lasch machte auf der anderen Seite 4 Minuten vor Spielende den Sack mit dem Treffer zum 3:1 zu. Andrew Ebbetts Empty Netter kurz vor Schluss liess das Verdikt noch klarer ausfallen.

Aggressivität: Fehlanzeige

Hatte Spiel 4 am Samstag mit 217 Strafminuten für einen Playoff-Rekord gesorgt, erstaunten die Teams diesmal mit Disziplin. Im Mitteldrittel etwa lief die komplette erste Viertelstunde ab, ohne dass die Unparteiischen einen Spieler in die Kühlbox schicken mussten. Die fast schon freundschaftliche Bilanz am Ende lautete: 18 Strafminuten.

