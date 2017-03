Zug schlägt Davos erneut und führt 2:0

Kann Davos reagieren?

Zug führt nach dem Auswärtssieg in dieser Serie nun mit 2:0. Am Samstag wäre ein Sieg sehr wichtig für die Bündner, da das 3:0 schon so etwas wie eine Vorentscheidung bedeuten würde. Auch wenn man die Mannschaft von Arno Del Curto nie abschreiben darf, wird es nach einer weiteren Niederlage doch sehr schwierig werden für den HCD.