Die Lakers erzwingen die «Belle»

Der NLB-Final geht über die volle Distanz. Die Rapperswil-Jona Lakers setzten sich gegen Langenthal in Spiel 6 mit 3:1 durch und glichen die Serie zum 3:3 aus.

Die Entscheidung um den NLB- Meistertitel und den Gegner von Ambri-Piotta in der Liga-Qualifiatkion fällt damit am Dienstag in Langenthal.

Rapperswil lag nach 40 Minuten durch Tore von Grossniklaus und Altdorfer 2:1 in Führung, für Langenthal glich Kelly zwischenzeitlich aus. Im Schlussdrittel drückten die Oberaargauer vehement auf den Ausgleich. Just in der grössten Langenthaler Druckphase entschied Knelsen das Spiel mit dem 3:1 für die Lakers.