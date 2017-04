Langenthal gewinnt die «Belle» und ist NLB-Meister

Der SC Langenthal setzte sich im alles entscheidenden 7. Spiel gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers mit 5:4 durch.

Das alles entscheidende 7. Spiel musste entscheiden, und es tat dies in dramatischer Art und Weise:

Rapperswil-Jona holte im 3. Drittel einen 1:3- und 2:4-Rückstand auf, verlor am Ende dennoch mit 4:5.

Pierrick Pivron schiesst Langenthal 79 Sekunden vor Schluss zum 5:4-Sieg.

24 Stunden: So lange hat Langenthal Zeit um zu entscheiden, ob man ab Donnerstag in der Liga-Qualifikation gegen Ambri antreten will.

Furioses Schlussdrittel

Nachdem die Hausherren nach 40 Minuten knapp mit 2:1 führten, überschlugen sich im letzten Abschnitt die Ereignisse. Innert 157 Sekunden fielen gleich 4 Tore, zwei auf beiden Seiten. Lakers-Topskorer Dion Knelsen gelang in der 53. Minute gar noch der Ausgleich für die nie aufsteckenden Rapperswil-Joner.

Späte Erlösung

Als vieles bereits auf eine Verlängerung hindeutete, traf Pivron für Langenthal zum finalen 5:4. Für die Oberaargauer ist es nach 2012 der zweite Meistertitel in der zweithöchsten Schweizer Hockeyliga. Damals scheiterte Langenthal in der Liga-Qualifikation an Ambri-Piotta.

Sollte der frischgebackene NLB-Champion nun wieder zur Liga-Qualifikation antreten, würde es erneut zum Duell mit den Leventinern kommen. Spiel 1 soll am Donnerstag stattfinden.

