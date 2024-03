Legende: Nur noch für kurze Zeit an der Bande der Seeländer Anders Olsson wird nach dem Saisonende weiterziehen zum HC Thurgau. freshfocus/Laurent Daspres

Olsson: Aktuell noch Biel, bald schon in die Ostschweiz

Anders Olsson ist neuer Trainer des HC Thurgau. Der 48-jährige Schwede tritt die Nachfolge seines Landsmanns Markus Akerblom an, mit dem die Zusammenarbeit nach 2 Saisons endet. Der derzeit noch als Assistenzcoach beim EHC Biel tätige Olsson verpflichtete sich beim Swiss-League-Klub für 2 Jahre. In den National-League-Viertelfinals liegen die Seeländer gegen die ZSC Lions mit 0:2 in Rücklage. Olssons neuer Arbeitgeber war derweil eine Stufe weiter unten in der 1. Playoff-Runde mit 2:4 gegen Olten auf der Strecke geblieben.

