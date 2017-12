Mountfield HK: Spektakel wieder garantiert?

Heute, 14:27 Uhr

Déjà-vu in Davos: Der tschechische Klub Mountfield trat bereits im letzten Jahr am Spengler Cup an. Und hinterliess einen starken Eindruck.

Bild in Lightbox öffnen. Der Mountfield HK wird wie bereits 2016 auch bei der 91. Auflage des Spengler Cups antreten.

Die Tschechen treffen in der Gruppe Cattini auf Kanada und Gastgeber Davos.

Mountfield hat im letzten Jahr mit spektakulärem Eishockey überzeugt. Der Mountfield HK gab letztes Jahr seine Spengler-Cup-Premiere. Nach spektakulären Gruppenspielen scheiterten die Tschechen im Viertelfinal an Kanada, dem späteren Turniersieger. Gleichwohl hinterliess Mountfield einen guten Eindruck. Die Freude bei Gianola Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Sämtliche Partien des Spengler Cups können Sie live auf SRF zwei oder im Stream mit Ticker in der Sport App mitverfolgen. «Tschechien ist eine grosse Hockey-Nation. Wir bemühen uns immer, einen Vertreter aus diesem Land am Spengler Cup zu haben und freuen uns, dass Mountfield unbedingt wiederkommen wollte», sagt Turnierchef Marc Gianola. In der heimischen Meisterschaft beendete Mountfield die Quali auf Platz 4 und bootete in den Playoff-Viertelfinals Litvinov aus. Im Halbfinal bedeutete der spätere Meister Brno Endstation. Mountfield belegte schliesslich den 3. Schlussrang – die beste Klassierung, seit das Team unter diesem Namen spielt. Mountfield bezwingt 2016 Jekaterinburg in der Gruppenphase 1:57 min, vom 27.12.2016

SRF