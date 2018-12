Mit den Nürnberg Ice Tigers kommt eine weitere Topmannschaft als Anwärter auf den Sieg am Spengler Cup nach Davos. Patrick Reimer und Leo Pföderl gewannen an Olympia in Pyeongchang mit Deutschland überraschend Silber und haben so ihre internationale Tauglichkeit mehr als bewiesen.

Zwei DEL-Finals als Highlights

Als Gründungmitglied gehört der Klub seit 1994 der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an; er basiert auf den Grundsteinen des 1980 gegründeten EHC 80 Nürnberg. Auf einen Titelgewinn warten die Franken in der DEL allerdings bis heute. Seit 2001 scheiterten sie unglaubliche 13 Mal im Viertelfinal. Zuletzt tasteten sich die Ice Tigers zweimal in Folge immerhin bis in den Halbfinal vor. In den Jahren 1999 und 2007 stand die Mannschaft gar im Final.

Mit Lerg und Ness

Für den 92. Spengler Cup haben sich die Ice Tigers mit den Stürmern Bryan Lerg (Ambri) und Martin Ness (Lakers) auch Verstärkung aus der National League geholt. Sollte Nürnberg den Titel holen - es wäre der erste deutsche Triumph seit 1999, als die Kölner Haie siegten.