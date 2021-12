Legende: Wollen auch den Spengler Cup für sich entscheiden Elmer Söderblom (3.v.r.) und seine Teamkollegen Keystone

An ihnen dürfte auch am Spengler Cup kein Weg vorbeiführen: Frölunda Göteborg. Der Klub aus Schweden beansprucht seit Jahren die Champions Hockey League – die höchste Auszeichnung im europäischen Klub-Eishockey – für sich. Gleich 4 der letzten 5 Austragungen entschied der nach einem Stadtteil benannte Klub für sich.

Das Turnier startet am 26. Dezember mit den Spielen Slovan Bratislava - Frölunda (live ab 15:00 Uhr) und Sparta Prag - Bern Selection (live ab 20:05 Uhr).

Gianolas langgeplanter Coup

Für die Verantwortlichen des Traditionsturniers um Direktor Marc Gianola bedeutet die Verpflichtung des schwedischen Serien-Champions aus sportlicher Sicht eine wahre Aufwertung. Nebst Stefan Elliott und Christian Folin, zwei Verteidiger mit NHL-Vergangenheit, sollen auch Ryan Lasch und Jan Mursak für Spektakel im Davoser Eisstadion sorgen. Die beiden Stürmer sind dem Schweizer Publikum aus ihrer Zeit beim SCB sowie im Fall des US-Amerikaners Lasch auch aus jener bei den ZSC Lions bekannt.

In Schweden haftet dem Klub längst der Ruf als Ausbildungsstätte für Talente an, die sich auch in Nordamerika beweisen. Das beste Beispiel ist wohl der langjährige Goalie der New York Rangers, Henrik Lundqvist, der im vergangenen Jahr seine Karriere beendet hatte. Ganz im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder Joel: Dieser soll die «Indians» als Captain mit ihrem Erfolgstrainer Roger Rönnberg zum ersten schwedischen Sieg am Spengler Cup seit 27 Jahren führen.

