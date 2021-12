2018 überraschten die Finnen mit dem Titel am Spengler Cup. Dennoch sind sie auch in diesem Jahr nur Aussenseiter.

Legende: Sorgten für die Überraschung Die Kuopio-Spieler feiern den Spengler-Cup-Sieg 2018. Keystone

Bei der vorletzten Ausgabe des Spengler Cups sorgte das junge Team aus Kuopio für ein Novum. Als erste finnische Mannschaft gelang es KalPa, den Titel beim Traditionsturnier zu gewinnen. Dabei stach vor allem die Defensive heraus. In 4 Spielen kassierte Kuopio nur 3 Gegentore. Dem HC Davos (im Halbfinal) und dem Team Canada (im Final) gelang nur je 1 Treffer.

Die Defensive war auch in der vergangenen Saison eine Stärke der Ostfinnen. Mit 125 Gegentoren in 58 Spielen stellte Kuopio die drittbeste Abwehr der heimischen Liga und zog als Tabellen-Fünfter direkt in die Viertelfinals ein. Dort bedeutete dann aber Tappara Endstation.

02:25 Video Archiv: KalPa Kuopio gewinnt den Spengler Cup 2018 Aus Sport-Clip vom 31.12.2018. abspielen

Durchzogener Saisonstart

In der laufenden Spielzeit tut sich KalPa bisher allerdings eher schwer. Mit nur 7 Siegen aus 17 Spielen belegt die Mannschaft den 12. Platz in der 15er-Liga. Und mit 51 erhaltenen Toren weisen die Ostfinnen für einmal auch in dieser Sparte keinen guten Wert auf.

Auch sonst hat das aktuelle Team nicht mehr viel mit demjenigen von 2018 zu tun. Vor 3 Jahren hatte Trainer Sami Kapanen, später erfolglos in Lugano engagiert, den Aussenseiter zum grossen Coup geführt. Inzwischen hat der frühere Langnau-Stürmer Antti Miettinen bei Kuopio das Sagen. Vom Siegerteam von 2018 sind nur 8 Spieler übriggeblieben.

Dennoch wird KalPa versuchen, am Spengler Cup erneut für Furore zu sorgen. Gut möglich, dass sie dieses Unterfangen wie bereits 2018 mit starkem Fokus auf die Defensive anpacken werden.

