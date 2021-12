Die Slowaken springen im Jahr ihres 100-jährigen Bestehens am Spengler Cup ein. Können sie die Triumphe aus den 1970-ern wiederholen?

Slovan Bratislava: Spontane Jubiläumsfeier in Davos

Legende: In den 70er-Jahren kaum zu schlagen Slovan Bratislava bejubelt 1974 den Gewinn des Spengler Cups. Keystone

Plötzlich musste es schnell gehen bei Marc Gianola, als sich letzten Sonntag abzeichnete, dass sowohl Ambri-Piotta als auch das Team Canada wegen der Corona-Pandemie wohl nicht am Spengler Cup teilnehmen könnten. Der OK-Präsident fand jedoch eine Lösung, oder besser gesagt deren zwei: Einerseits sagten die Berner Klubs zu, eine Auswahl zu stellen, andererseits nahm Slovan Bratislava die Einladung an.

Das Turnier startet am 26. Dezember mit den Spielen Slovan Bratislava - Frölunda (live ab 15:00 Uhr) und Sparta Prag - Bern Selection (live ab 20:05 Uhr).

Grosse Spengler-Cup-Vergangenheit

Das Team aus der Slowakei will im Landwassertal sein Klubjubiläum krönen. Wie der HC Davos feiert Slovan heuer sein 100-jähriges Bestehen. Und das Hauptstadt-Team ist in beneidenswerter Form: Mit 10 Punkten Vorsprung führt Slovan die heimische Liga an. Taktgeber sind mit William Charles Rapuzzi aus den USA und Brant Harris aus Kanada zwei Nordamerika-Importe. Beide sammelten nach 27 Runden bereits je 35 Skorerpunkte.

Und auch in Davos hinterliess die Equipe, die sich 2019 aus finanziellen Gründen aus der KHL verabschiedet hat, bereits ihre Fussabdrücke. In den 1970er-Jahren resultierten aus 4 Teilnahmen 3 Turniersiege – damals noch unter freiem Himmel. Sollte der HCD noch einige Infos benötigen, kann er bei Fribourg-Gottéron anklopfen: Dieses bezwang den Widersacher aus Bratislava im Rahmen der Champions Hockey League.

02:18 Video Archiv: Freiburg bezwingt Slovan Aus Sport-Clip vom 29.08.2021. abspielen