Das Team Canada als Dauerbrenner sowie das russische Topteam Ufa zählen am diesjährigen Spengler Cup zu den Sieganwärtern.

Team Canada und Ufa gehen als Favoriten in die 93. Ausgabe

Das traditionsreichste Klubturnier der Welt geht in die 93. Runde: Ab Donnerstag messen sich in der Eishalle Davos wieder 6 Teams von nah und fern. Dieses Mal sind es Davos, Ambri, Team Canada, Ufa (RUS), Turku (FIN) und Trinec (CZE).

Wer gewinnt den Spengler Cup? Team Canada Team Canada % Salawat Ufa Salawat Ufa % HC Davos HC Davos % Ambri-Piotta Ambri-Piotta % Trinec Trinec % TPS Turku TPS Turku % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Team Canada, das mit einem Gros an National-League-Spielern antritt, strebt genau wie der HC Davos seinen 16. Turniersieg an. Bei den bisher 35 Teilnahmen erreichten die «Ahornblätter» 23 Mal den Final, zuletzt 4 Mal in Folge.

Schwedischer Stürmerstar

Der 2. grosse Favorit ist Salawat Ufa. Die Russen waren bereits 2007, 2012 und 2014 in Davos angetreten. 2007 und 2014 schafften sie jeweils den Final-Vorstoss. Für Ufa spielt unter anderen der schwedische Topstürmer Linus Omark. Der ehemalige Crack des EV Zug war in den letzten 4 Saisons stets der beste Skorer der Mannschaft.

Live-Hinweis SRF überträgt alle Spiele des Spengler Cups live. Am Stephanstag stehen folgende Partien auf dem Programm: 14:50 Uhr: Ambri - Salawat Ufa

20:00 Uhr: Trinec - Team Canada

Das Traditionsturnier gewinnt derweil selbst in Russland immer mehr an Stellenwert. Der öffentlich-rechtliche Sportkanal Match TV wird erstmals Spiele des Spengler Cups live übertragen.