Eishockey-News: Schwede coacht Langenthal

Der Schwede Per Hanberg wird neuer Trainer beim NLB-Meister SC Langenthal. Und: Patrick Marleau verlässt nach 19 Jahren die San Jose Sharks.

Der 50-jährige Per Hanberg wird beim SC Langenthal Nachfolger des Kanadiers Jason O'Leary. Er erhält einen Einjahres-Vertrag. Zuletzt hatte er in seiner Heimat in der höchsten Liga Karlskrona HK trainiert.

Nach 19 Jahren in San Jose verlässt Patrick Marleau die Sharks. Der 37-jährige Kanadier wechselt innerhalb der NHL zu den Toronto Maple Leafs. Er unterschrieb einen mit 18,75 Millionen Dollar dotierten 3-Jahres-Vertrag.

Goalie Carey Price hat bei den Montreal Canadiens einen 8-Jahres-Vertrag unterschrieben. Dieser soll ihm von 2018 bis 2026 rund 84 Millionen Dollar einbringen. Der 29-jährige Kanadier spielt seit 2007 beim NHL-Rekordsieger.

Auch Jewgeni Kusnezow bleibt seinem bisherigen Klub, den Washington Capitals, auf lange Sicht erhalten. Die «Caps» statteten den Russen mit einem 62,4 Millionen Dollar schweren 8-Jahres-Vertrag aus.