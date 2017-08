NL-News: Suter ins Rookie-Camp von Ottawa eingeladen

Pius Suter darf NHL-Luft schnuppern: Der Stürmer der ZSC Lions ist von den Ottawa Senators ins Rookie-Camp eingeladen worden. Und: Tim Grossniklaus wechselt in die National League zum HC Davos.

Die Ottawa Senators haben am Montag eine Liste mit 23 Namen veröffentlicht, die am Rookie Camp vom 6. bis 10. September in Toronto teilnehmen dürfen. Auf dieser Liste figuriert auch ZSC-Stürmer Pius Suter. «Er macht von der Klausel in seinem Vertrag Gebrauch, die ihm das Rookie Camp ermöglicht», erklärt Sportchef Sven Leuenberger. «Ich wünsche Pius viel Spass und gutes Gelingen.» Im Rahmen des Camps trifft Ottawa auf Toronto und Montreal.

Tim Grossniklaus trainierte mit einem sogenannten Try-out-Vertrag seit April 2017 mit dem HCD. Nach den Vorbereitungsspielen in Astana haben sich die Bündner entschieden, den 22-jährigen Verteidiger mit einem Vertrag bis Ende Saison 2017/18 auszustatten. Zuletzt spielte Grossniklaus in der NLB für die Rapperswil-Jona Lakers.

Zudem verlängerte der HCD den Vertrag mit Félicien Du Bois. Der Schweizer Nationalspieler bleibt den Davosern bis 2020 erhalten.

Der EHC Biel verlängert die beiden nach der Saison 2017/18 auslaufenden Verträge der Stürmer Julian Schmutz und Marco Pedretti um je ein weiteres Jahr.

Sendebezug: Radio SRF 4 News, Abendbulletin, 28.08.2017, 17:17 Uhr