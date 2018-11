Transfer-Coup in Swiss League

Jussi Jokinen bestritt seit 2005 über 1000 NHL-Spiele. In der letzten Saison spielte er für nicht weniger als 4 Teams (Edmonton, Los Angeles, Columbus und Vancouver). Bei den Canucks war er mit 4 Toren und 6 Assists in 14 Spielen am erfolgreichsten. Zuletzt war der 35-jährige Finne vertragslos.

Captain von Finnlands Nati

Jokinen war im Verlaufe seiner Karriere Captain im finnischen Nationalteam. Mit Finnland war er unter anderem Olympia- und WM-Zweiter (2006 beziehungsweise 2016). Er trifft am Montag in Kloten ein und ist für das Heimspiel vom 16. November gegen die Ticino Rockets spielberechtigt.