Die Schweizer Eishockey-Frauen-Nati verliert an der WM in Brampton (CAN) den Halbfinal gegen Kanada mit 1:5.

Die Schweiz hält bis zur Spielmitte die Null, danach sorgt die kanadische Stürmerin Sarah Fillier mit drei Toren für die Differenz.

Im Spiel um Platz 3 treffen die Schweizerinnen am Sonntag um 21 Uhr (live bei SRF) auf Tschechien.

Bis nach Spielhälfte schnupperten die Schweizerinnen gegen den haushohen Favoriten aus Kanada an der Sensation. Über eine halbe Stunde lang hielt Andrea Brändli ihren Kasten rein, bei ihren seltenen Gegenstössen sorgte die Nati zudem selbst für sporadische Torgefahr.

Beim 22. Schuss der Kanadierinnen musste sich Brändli dann ein erstes Mal geschlagen geben. Nach einem schön vorgetragenen Angriff traf Sarah Fillier in der 32. Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Die Stürmerin setzte danach zur Gala an. Erst erhöhte sie auf 2:0 (38.), ehe sie im Schlussdrittel zum 4:0 traf (56.).

In doppelter Überzahl gab es kurz vor Spielende auch für die Schweiz ein Tor zu bejubeln. Alina Müller erzielte in der 58. Minute den Ehrentreffer. Für den Schlusspunkt war aber der Titelverteidiger besorgt. 0,8 Sekunden vor der Schlusssirene erzielte Rebecca Johnston den fünften kanadischen Treffer.

Stalder muss unter die Dusche

Die Schweizerinnen waren von Minute 1 an vor allem mit Defensivarbeit beschäftigt, erledigten ihren Job diesbezüglich aber zunächst vorzüglich. Insbesondere Torhüterin Brändli, die ihr Team mit mehreren Paraden im Spiel hielt. Zudem hatte das Team von Coach Colin Muller auch das Glück auf seiner Seite. Im 1. Drittel rettete einmal der Pfosten, später wurde der vermeintliche Führungstreffer der Kanadierinnen wegen eines hohen Stocks aberkannt.

Kurz vor Drittelsende erwies Captain Lara Stalder ihrem Team einen Bärendienst. Nach einem Schubser gegen Sarah Nurse von hinten in die Bande schauten sich die Schiedsrichterinnen die Szene auf dem Video an. Stalder kassierte eine 5-Minuten-Strafe und musste vorzeitig unter die Dusche. Ohne ihre Team-Leaderin überstand die Schweiz zwar die Unterzahlsituation, am Ende war der Klassenunterschied aber einmal mehr zu gross.

Bronze-Spiel gegen Tschechien

Der Traum von der zweiten WM-Medaille lebt für die Schweizerinnen trotz der Niederlage weiter. Im Spiel um Platz 3 trifft die Schweiz wie schon an der WM 2022 auf Tschechien. Die Bronze-Medaillengewinnerinnen des Vorjahres blieben im Halbfinal gegen die USA chancenlos und verloren mit 1:9.

Beim 22. WM-Turnier lautet der Final damit zum 21. Mal Kanada – USA. Die Kanadierinnen könnten ihre Vormachtstellung mit dem 13. Titel weiter ausbauen, für die USA wäre es der 10. Triumph.