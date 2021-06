Am Donnerstag trifft die Schweiz in Riga im WM-Viertelfinal auf Deutschland. Vor 11 Jahren war die Ausgangslage ähnlich.

WM, Viertelfinal, Schweiz gegen Deutschland – da war doch mal was! Unweigerlich kommen einem die Titelkämpfe 2010 in den Sinn. Die Vorzeichen waren ähnlich, das Resultat brutal: Mit einem 0:1 schied die Nati aus.

Was war passiert? Zwischen den Olympischen Spielen in Vancouver und der WM in Deutschland hatte Nati-Coach Ralph Krueger nach 12 Jahren vorzeitig Sean Simpson Platz gemacht. Unter Krueger wurde die Schweiz 1998 zwar sensationell WM-Vierte. Danach scheiterte sie jedoch regelmässig im Viertelfinal. Gleich 7 Mal bedeutete die Runde der besten 8 Teams Endstation.

Doch hiessen die Viertelfinal-Gegner unter Krueger Russland, Kanada oder Schweden, traf die Nati 2010 unter Simpson auf Deutschland. Trotz Heimvorteil kein übermächtiger Gegner. Erstmals befand sich die Nati im Viertelfinal in der Favoritenrolle – und scheiterte daran. Mit Stürmern wie Marcel Jenny, Damien Brunner oder (auch damals schon) Andres Ambühl rannte die Schweiz gegen den nördlichen Nachbarn 60 Minuten an, traf aber das Tor nicht und schied mit einem bitteren 0:1 aus.

Deutschland wieder auf den letzten Drücker

11 Jahre später kommt es am Donnerstagnachmittag in Riga wieder zum Duell Schweiz gegen Deutschland. Klar, weder die Nati noch die DEB-Equipe sind mit den Teams von 2010 vergleichbar. Auch spielt die Nati inzwischen ein anderes System, hat als zweifache WM-Silber-Gewinnerin ein ganz anderes Selbstverständnis und hat vor allem keine Probleme mehr damit, das Spiel zu machen.

Dennoch ist die Ausgangslage durchaus vergleichbar. Während sich die Nati in Riga wie auch an der WM 2010 souverän in die Viertelfinals spielte, gelang Deutschland die Quali erneut erst auf den letzten Drücker. Vor 11 Jahren war es ein abschliessendes 2:1 gegen die Slowakei gewesen, welches den Viertelfinal-Einzug perfekt machte. In Lettland war es ein Sieg gegen den Gastgeber – ebenfalls mit 2:1.

«Keine unlösbare Aufgabe»

Und so bekommt die Nati 11 Jahre nach dem Viertelfinal-Out von Mannheim endlich Gelegenheit zur WM-Revanche. Erneut befindet sich die Schweiz in der Favoritenrolle. Oder wie es Trainer Patrick Fischer ausdrückt: «Deutschland stellt sicher keine unlösbare Aufgabe dar.»

Es darf wieder mit einer engen Partie gerechnet werden. Dieses Mal mit dem besseren Ende für die Schweiz?

