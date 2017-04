Die Hockey-Frauen siegen und hoffen

Die Frauen-Nationalmannschaft hat an der WM in Plymouth Deutschland mit 4:2 geschlagen. Für den Viertelfinal-Vorstoss braucht das Team von Daniela Diaz Schützenhilfe von Tschechien.

Zusatzinhalt überspringen Modus Die Top 2 der Gruppe A stehen direkt in den Halbfinals, der Dritte und der Vierte der Gruppe A sowie die Top 2 der Gruppe B qualifizieren sich für die Viertelfinals. Der Dritte und der Vierte der Gruppe B ermitteln in einer Best-of-3-Serie den einzigen Absteiger.

Das Team von Daniela Diaz stand in Plymouth unter Druck: Gegen die Deutschen, in der Gruppe B nach 2 Spielen ungeschlagen, musste ein Sieg her – sonst wäre das WM-Abenteuer vorzeitig beendet gewesen.

Und die Schweizerinnen lieferten im letzten Gruppenspiel: Mit einem 4:2-Sieg feierten sie den 2. Sieg im 3. Spiel und wahrten damit die Hoffnungen auf das Erreichen der Viertelfinals. Dazu braucht Diaz' Equipe aber die Hilfe Tschechiens, das in der Nacht auf Dienstag gegen Schweden gewinnen muss.

Furioses Schweizer Startdrittel

Gegen die Nachbarinnen aus Deutschland avancierte die erst 19-jährige Alina Müller zur grossen Figur: Die Zürcherin erzielte drei Tore; das Skore eröffnet hatte Lara Stalder.

Startfeuerwerk: Im 1. Drittel erzielten die Schweizerinnen fünf Tore, wobei zwei aberkannt wurden

Im 1. Drittel erzielten die Schweizerinnen fünf Tore, wobei zwei aberkannt wurden Zitterpartie: In der 56. Minute gelingt den Deutschen der Anschlusstreffer zum 2:3

In der 56. Minute gelingt den Deutschen der Anschlusstreffer zum 2:3 Schlusspunkt: Alina Müller krönte ihre überragende Leistung mit dem 4:2 ins leere Tor 52 Sekunden vor der Schlusssirene

Tabelle Gruppe B 1.

Deutschland

3/6 2. Schweiz

3/5 3. Schweden 2/3 4. Tschechien 2/1

Sendebezug: Livestream auf srf.ch/sport, 3.4.2017, 17:55 Uhr