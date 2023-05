Eishockey-WM am Dienstag

Legende: Geschafft Die Deutschen feiern den Viertelfinal-Einzug. Keystone/AP Photo/Pavel Golovkin

Deutschland steht dank einem 5:0-Sieg gegen Frankreich im Viertelfinal und ist dort Gegner der Schweiz.

Die Slowakei darf in der Gruppe B dank einem 4:1 gegen Norwegen weiter hoffen.

Gruppe A

Deutschland - Frankreich 5:0 – Der Gegner der Schweiz im Viertelfinal ist bekannt: Die Nati trifft am Donnerstag auf Deutschland. Die DEB-Auswahl gewann ihr letztes Gruppenspiel gegen Frankreich mit 5:0 und sicherte sich als Vierte den Platz in der K.o.-Phase. Gegen die Franzosen war das Team von Trainer Harold Kreis klar überlegen. Alexander Ehl und Frederik Tiffels brachten die Deutschen im Startdrittel mit 2:0 in Führung. John Peterka, Daniel Fischbuch und Maximilian Kastner waren mit ihren Toren für das Schlussresultat verantwortlich.

Gruppe B

Slowakei - Norwegen 4:1 – Die Slowakei darf weiter auf die Viertelfinal-Teilnahme hoffen. Dank dem 4:1-Erfolg zum Abschluss der Gruppenphase stiessen die Slowaken auf Platz 4 vor. Marek Hrivik, Peter Cehlarik und Robert Lantosi sorgten im 1. Abschnitt für eine 3:0-Führung. Markus Vikingstad konnte für Norwegen nur noch verkürzen. Richard Panik traf zum Schlussresultat. Die Slowakei muss jetzt auf die Schweiz hoffen. Holt Lettland am Dienstagabend gegen die Nati nämlich einen Punkt, ist der Gastgeber weiter. Verlieren die Letten, wären die punktgleichen Slowaken wegen des gewonnen Direktduells in der Runde der letzten 8.