Grossbritannien bezwingt Österreich im letzten WM-Gruppenspiel überraschend mit 4:2.

Damit hat Finnland das letzte Viertelfinal-Ticket in der Gruppe A bereits vor dem abschliessenden Spiel gegen die Schweiz auf sicher, Österreich hingegen scheidet aus.

Deutschland muss gegen Frankreich dreimal einen Rückstand wettmachen, siegt aber letztlich standesgemäss.

Gruppe A

Österreich – Grossbritannien 2:4: Für Österreich hat die WM in Tschechien mit einer überraschenden Niederlage geendet. Gegen das bereits als Absteiger feststehende und bislang sieglose Grossbritannien unterlag das Team von Roger Bader in Prag mit 2:4. Mit einem Sieg hätte man punktemässig zu Finnland aufgeschlossen, die Nordländer hätten im Abendspiel gegen die Schweiz im Kampf um einen Platz im Viertelfinal zwingend einen Punkt benötigt. So aber nahmen sich die Österreicher, die an dieser WM nicht nur beim Coup gegen die Finnen (3:2 nach 0:2) stark aufgespielt hatten, selbst aus dem Rennen um den Einzug in die K.o.-Phase.

Gruppe B

Frankreich – Deutschland 3:6: Deutschland hat die Gruppenphase mit einem Sieg gegen Frankreich beendet. Das Weiterkommen des Vizeweltmeisters stand bereits seit Samstag und dem Sieg der Letten gegen die Slowakei fest. Gegen ein spielfreudiges Frankreich musste das Team von Harold Kreis gleich dreimal einen Rückstand korrigieren. Mit einem Doppelschlag innert 22 Sekunden bei Spielhälfte übernahmen die Deutschen in einem wilden Mitteldrittel dann erstmals die Führung, ehe sie diese zu Beginn des Schlussabschnitts ausbauten.