10 Tore in Ostrava: Deutschland lanciert WM mit Spektakel-Sieg

Eishockey-WM am Freitag

In der Schweizer Gruppe A messen sich an der Eishockey-WM in Prag im späten Duell des Auftakttags Tschechien und Finnland (20:20 Uhr live auf SRF zwei).

In Gruppe B in Ostrava lanciert Deutschland die WM gegen die Slowakei gleichermassen erfolgreich wie spektakulär.

Gruppe B

Deutschland – Slowakei 6:4 – Die deutschen Vize-Weltmeister haben bei der WM in Tschechien einen Start nach Mass hingelegt. Auch dank einer effizienten Leistung schlug das Team des ehemaligen Lugano- und ZSC-Meistertrainers Harold Kreis in Ostrava die Slowakei 6:4. Dabei lautete das Schussverhältnis 39:22 zugunsten der Osteuropäer. SCB-Legionär Dominik Kahun eröffnete das Skore erst nach einer halben Stunde. In einem wilden Mitteldrittel doppelte Deutschland erst nach, musste dann den 2:2-Ausgleich hinnehmen, traf aber eine halbe Minute vor der 2. Sirene zum 3:2. Zugs Marc Michaelis reihte sich ebenfalls unter die Torschützen. Auch auf sein 4:2 reagierten die Slowaken mit dem Anschlusstreffer. Leonhard Pföderl (57.) machte dann den Deckel drauf.