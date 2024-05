In der Gruppe B ist Vizeweltmeister Deutschland für Kasachstan eine Nummer zu gross.

In der Schweizer Gruppe A schnuppert Grossbritannien am ersten Punktgewinn, unterliegt Dänemark aber 3:4.

Gruppe B

Deutschland – Kasachstan 8:2: Deutschland hat in Ostrava mit dem 3. Sieg im 5. Spiel einen grossen Schritt Richtung Viertelfinal gemacht. Gegen Kasachstan stand es nach 2:24 Minuten bereits 2:0. Dem Underdog gelang im ersten Powerplay zwar der Anschlusstreffer (8.), im Mittelabschnitt legte das Team von Harold Kreis aber wie später auch im Schlussdrittel drei Treffer nach. Bereits nach dem 3:1 durch JJ Peterka, der mit einer starken Einzelleistung seinen 3. WM-Treffer am diesjährigen Turnier erzielte, machte der kasachische Keeper Andrei Shutov zugunsten von Nikita Boyarkin Platz. Lukas Reichel, Teamkollege von Philipp Kurashev bei den Blackhawks, glänzte am Tag seines 22. Geburtstags mit zwei Treffern.

Gruppe A

Grossbritannien – Dänemark 3:4: Aufsteiger Grossbritannien wartet auch nach dem 4. Spiel auf den ersten Punktgewinn an dieser WM. In Prag unterlagen die Briten Dänemark in einer engen und über weite Strecken ausgeglichenen Partie mit 3:4. Der Siegtreffer der Dänen, am Samstag Gegner der Schweizer Nati, fiel 8 Minuten vor Schluss in Überzahl. Begonnen hatte das Spiel spektakulär: Nach dem Führungstreffer der Briten durch Liam Kirk (6.) gelang Dänemark mit einem Doppelschlag (7./9.) postwendend eine Reaktion, ehe Cade Neilson (11.) das Skore bereits wieder ausgleichen konnte.