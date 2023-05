Eishockey-WM am Freitag

Legende: Drehen nach verhaltenem Start auf Die finnischen Spieler (im Bild: Mikko Lehtonen). AP Photo/Pavel Golovkin

In Tampere (FIN) kommt Finnland in der Gruppe A zu einem standesgemässen 7:1-Erfolg gegen Ungarn.

In der «Schweizer» Gruppe B bleibt Slowenien ohne Punkte. Gegen Lettland resultiert in Riga eine 2:3-Niederlage.

Gruppe A

Ungarn – Finnland 1:7 – Zwei Drittel lang stemmten sich die Ungarn tapfer gegen den amtierenden Weltmeister. In der 27. Minute brachte Balasz Sebok seine Farben auf 1:2 heran, nachdem «Suomi» in Tampere mit zwei Toren vorgelegt hatte. Im Schlussabschnitt schwanden die Hoffnungen des Underdogs auf einen Coup aber mit jeder Minute. Atte Ohtamaa (41.), Genf-Star Teemu Hartikainen (44.) und Kasperi Kapanen (47.) stellten zügig auf 5:1. Die weiteren zwei Treffer waren nur noch Zugabe. Für die Finnen war es der dritte Sieg im fünften Spiel an dieser WM, sie befinden sich auf Viertelfinalkurs.

03:56 Video Zusammenfassung Ungarn – Finnland Aus Sport-Clip vom 19.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 56 Sekunden.

Gruppe B

Lettland – Slowenien 3:2 – WM-Aufsteiger Slowenien muss weiterhin auf die ersten Punkte an diesen Titelkämpfen warten. Nachdem man gegen Tschechien am Vortag die Sensation nach 2:0-Führung verpasst hatte, setzte es gegen Gastgeber Lettland in Riga eine knappe 2:3-Niederlage ab. Bei den Letten avancierte Rihards Bukarts mit zwei Toren (12./38.) zum Matchwinner. Lettland festigt mit dem Vollerfolg den vierten Rang im Klassement und darf weiterhin von der K.o.-Phase träumen.