Legende: Partystimmung in Ostrava Zahlreiche Fans fieberten mit den Slowaken mit. imago images/Andreas Beil

Die USA zeigen im WM-Gruppenspiel gegen die Slowakei eine starke Aufholjagd, verpassen aber die Krönung.

Finnland fährt in der Schweizer Gruppe A gegen Norwegen einen weiteren budgetierten Sieg ein.

Gruppe B

USA – Slowakei 4:5 n.V.: Für die USA hat es an den Titelkämpfen in Tschechien die zweite Niederlage abgesetzt. Gegen die Slowakei fand das mit zahlreichen NHL-Spielern gespickte Team in der Ostrava Arena erst im Schlussdrittel den Tritt – lag zu diesem Zeitpunkt aber mit 1:4 im Hintertreffen. Zwei starken Einzelaktionen von Brady Tkachuk (54.) und Luke Hughes (57.) war es zu verdanken, dass sich der Favorit in einem hitzigen Duell in die Verlängerung retten konnte. Dort musste sich College-Goalie Trey Augustine von Milos Kelemen bezwingen lassen, der die Slowaken bereits in der 4. Minute in Führung gebracht hatte. US-Coach John Hynes hatte Pittsburgh-Keeper Alex Nedeljkovic nach dem 4. Gegentreffer vom Eis genommen.

01:28 Video Tkachuk und Hughes glänzen mit Einzelleistungen Aus Sport-Clip vom 13.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Gruppe A

Norwegen – Finnland 1:4: Nach dem Kantersieg gegen Grossbritannien haben die Finnen in Prag einen weiteren Pflichtsieg eingefahren. Gegen Norwegen trafen Oliver Kapanen und Arttu Hyry jeweils doppelt. Kapanen, der in der abgelaufenen Saison für Kalpa Kuopio 34 Skorerpunkte erzielt hat, hatte bereits am Vortag beim 8:0 gegen die Briten 3 Treffer beigesteuert. Harri Säteri im Kasten der Finnen verpasste bei seinem 2. WM-Einsatz einen Shutout. Max Krogdahl gelang kurz vor der zweiten Drittelspause der Ehrentreffer für die Norweger.