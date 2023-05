Dänemark schlägt Ungarn dank einem Doppelpack von Nikolaj Ehlers mit 3:1. Österreich unterliegt Frankreich in der Verlängerung.

Norwegen unterliegt Kasachstan trotz 2-Tore-Führung mit 3:4 nach Penaltyschiessen.

Gruppe A

Frankreich – Österreich 2:1 n.V. – Für Österreich hat die zweite WM nach dem Aufstieg am grünen Tisch wegen des Ausschlusses von Russland und Belarus mit einer Niederlage begonnen. Die Österreicher unterlagen Frankreich in Tampere mit 1:2 nach Verlängerung. Lausanne-Akteur Tim Bozon hatte die Franzosen kurz vor der ersten Pause in Führung gebracht. Thomas Raffl, einst in der NHL tätig, rettete seine Farben dank des Ausgleichs in der 47. Minute in die Overtime. Dort benötigte Sacha Treille nur 39 Sekunden, um der «Equipe Tricolore» den Zusatzpunkt zu sichern.

Ungarn -Dänemark 1:3 – Der Ex-Bieler Nikolaj Ehlers war der gefeierte Mann auf Seiten der Dänen, die ihr WM-Auftaktspiel gegen Ungarn siegreich gestalten konnten. Der Angreifer, der in der NHL Teamkollege von Nino Niederreiter bei den Winnipeg Jets ist, erzielte die ersten beiden Tore der Partie, jeweils im Powerplay. Den Anschlusstreffer der Ungarn durch Istvan Sofron (47.) beantwortete Morten Poulsen nur 5 Minuten später mit dem 3:1.

Gruppe B

Norwegen – Kasachstan 3:4 n.P. – Norwegen muss sich an der eigenen Nase nehmen, dass es gegen Kasachstan nur zu einem Punkt reichte. Die Skandinavier führten mit 2:0 und 3:1, brachten den Vorsprung aber nicht über die Zeit. Nikita Mikhailis erzwang mit dem 3:3 in der 52. Minute die Verlängerung. Im Penaltyschiessen traf Kasachstans Roman Starschenko zweimal, während für Norwegen einzig La Chaux-de-Fonds Sondre Olden erfolgreich war.