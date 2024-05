Eishockey-WM am Samstag

Die Skandinavier schlagen Lettland in der WM-Gruppe B in Ostrava diskussionlos mit 7:2.

Damit löst Schweden wie die Schweiz vorzeitig das Viertelfinal-Ticket.

Gruppe B

Lettland – Schweden 2:7: Die Entscheidung gegen Lettland führten die Schweden in der zweiten Hälfte des Mitteldrittels herbei, als sie innerhalb von 26 Sekunden drei Tore erzielten und aus einem 2:2 ein 5:2 machten. Zuvor hatten sie gegen den WM-Dritten des vergangenen Jahres einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben. Lettland muss nach der zweiten Niederlage in Folge um die Qualifikation für den Viertelfinal bangen. «Tre Kronor» steht hingegen sicher in der Runde der letzten Acht.