Legende: Ein gängiges Bild Lange britische Gesichter und jubelnde Letten. Keystone/Andreas Becker

Grossbritannien verliert auch das 6. Gruppenspiel an der Eishockey-WM in Zürich und steht nach dem happigen 0:6 gegen Lettland als Absteiger fest.

Gruppe A

Grossbritannien - Lettland 0:6: Die noch punktlosen Briten waren im zweitletzten Gruppenspiel gegen Lettland auf Punkte angewiesen gewesen, um den vorzeitigen Abstieg zu verhindern. Gegen die Letten, die selbst noch im Rennen um die letzten Viertelfinalplätze sind, war für die Briten aber kein Kraut gewachsen. 40 Sekunden vor der ersten Pause war die Messe eigentlich schon gelesen: ZSC-Stürmer und Lettland-Captain Rudolfs Balcers erzielte das 3:0 – sein 6. Turniertor. Im Mitteldrittel trafen die Letten weitere drei Mal. 6 unterschiedliche Torschützen sorgten für den deutlichen 6:0-Triumph der Balten. Am Dienstagmittag reicht Lettland ein Sieg gegen Ungarn für die Viertelfinalqualifikation.

Eishockey-WM 2026