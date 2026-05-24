Grossbritannien verliert auch das 6. Gruppenspiel an der Eishockey-WM in Zürich und steht nach dem happigen 0:6 gegen Lettland als Absteiger fest.

In der Gruppe B klammert sich Schlusslicht Italien nach dem ersten Punktgewinn an den letzten Strohhalm.

Gruppe A

Grossbritannien - Lettland 0:6: Die noch punktlosen Briten waren im zweitletzten Gruppenspiel gegen Lettland auf Punkte angewiesen gewesen, um den vorzeitigen Abstieg zu verhindern. Gegen die Letten, die selbst noch im Rennen um die letzten Viertelfinalplätze sind, war für die Briten aber kein Kraut gewachsen. 40 Sekunden vor der ersten Pause war die Messe eigentlich schon gelesen: ZSC-Stürmer und Lettland-Captain Rudolfs Balcers erzielte das 3:0 – sein 6. Turniertor. Im Mitteldrittel trafen die Letten weitere drei Mal. 6 unterschiedliche Torschützen sorgten für den deutlichen 6:0-Triumph der Balten. Am Dienstagmittag reicht Lettland ein Sieg gegen Ungarn für die Viertelfinalqualifikation.

Gruppe B

Dänemark – Italien 3:2 n.P.: Weil Patrick Russell im Penaltyschiessen als einziger erfolgreich war, rettete sich Dänemark doch noch zum Sieg gegen Schlusslicht Italien. Zuvor hatten die Dänen nach einem Doppelschlag innert 16 (!) Sekunden in der 3. Minute bereits mit 2:0 geführt. Doch im Mitteldrittel brachte Tommy Purdeller den Aussenseiter mit 2 Toren wieder ins Spiel. Während Dänemark nicht mehr absteigen kann, erhalten die Italiener mit ihrem ersten Punktgewinn die Chance auf den Klassenerhalt am Leben. Dafür wäre am Montag ein Vollerfolg gegen Slowenien nötig.

Eishockey-WM 2026