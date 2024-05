Eishockey-WM am Sonntag

Nach der Auftaktniederlage gegen WM-Gastgeber Tschechien fahren die Finnen gegen Grossbritannien einen Kantersieg ein.

In der anderen Gruppe feiert die Slowakei ebenfalls einen klaren Sieg gegen Kasachstan.

Gruppe A

Finnland – Grossbritannien 8:0: Nach dem missglückten Start in die WM mit der 0:1-Niederlage (n.P.) gegen Tschechien hat Finnland in Prag den ersten Sieg gefeiert. Gegen Grossbritannien wurden die Nordländer ihrer Favoritenrolle klar und verdient gerecht. Nachdem sich die Briten im Startdrittel noch nach Kräften gewehrt hatten, verfielen die Finnen im Mittelabschnitt in einen regelrechten Torrausch (5). Auch im Schlussdrittel blieben die Briten weitgehend chancenlos, das Schussverhältnis von 47:14 zugunsten der Finnen spricht für sich. Beim Kantersieg trafen 6 verschiedene Spieler, Oliver Kapanen tat sich als dreifacher Torschütze hervor.

Gruppe B

Slowakei – Kasachstan 6:2: In Ostrava feierten die Slowaken im zweiten Spiel den ersten Sieg, und das in überzeugender Manier. Mit 3 Toren im Startdrittel, zwei davon innert 34 Sekunden, lenkte man das Geschehen frühzeitig in die gewünschten Bahnen.